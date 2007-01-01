Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ Север Калуги остается без воды
Недвижимость и ЖКХ

Север Калуги остается без воды

Дмитрий Ивьев
26.12, 09:33
0 889
Ремонтные работы, которые проходили 25 декабря в районе улицы Кубяка, затянулись.

Как пояснили в водоканале, иногда технологический процесс требует больше времени, чем планируется изначально. Трудности возникли из-за погодных условий – ночью город накрыл снегопад.

Утром 26 декабря коммунальщики сообщили о завершении ремонта. Сейчас система начала заполняться водой. Когда она дойдёт до всех квартир, пока не уточняется.

По сообщению водоканала, будет организован подвоз воды: с 9:30 по ул. Кубяка, 20 и Московской, 299, потом - на улице Московской, 313.

