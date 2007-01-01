В калужском посёлке засыпало дорогу перед домом

Об этом в пятницу, 26 декабря, рассказала жительница посёлка Мирный городского округа Калуга в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, снегоуборочная техника никогда не заезжает в посёлок.

— В посёлке Мирный необходимо чистить улицу Гагарина вплоть до дома №31. Никогда сюда не заезжает уборочная техника, как будто здесь люди не живут. Просто безобразие какое-то! Как дети могут в школу передвигаться со своими рюкзачками? А пожилые? - написала женщина.

— Дорогу к дому № 31 прочистим сегодня в течение дня, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.