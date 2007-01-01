В Калуге на Чижевского обнаружили очередную свалку
Об этом в четверг, 25 декабря, рассказала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, у дома №9 по улице Чижевского образовалась свалка.
— А мы Новый год будем встречать с таким видом из окна, - написала женщина.
— Контейнерная площадка есть в плане уборки. Выполним в течение трёх недель, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.
