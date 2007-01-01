Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге большую яму раскопали для замены трубы
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге большую яму раскопали для замены трубы

Дмитрий Ивьев
25.12, 14:59
1 501
Работы проходят 25 декабря в районе сквера Содружество рядом с улицей Кубяка.

- Чтобы предотвратить серьёзную аварию, сегодня проводится замена ещё 260 метров труб диаметром 500 мм с привлечением дополнительных бригад и спецтехники, - рассказал 25 декабря министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Также он отметил выполнение капитального ремонта водовода от артезианских скважин Северного водозабора Калуги – там заменено 2500 метров труб.

