В Калуге собираются снести гаражи и сараи

Владельцев нестационарных объектов, размещённых без разрешения, обязали до 14 января самостоятельно демонтировать свои сооружения и привести участки в порядок. Об этом сообщили в четверг в городской администрации.

В противном случае постройки снесут принудительно.

В документе перечислены конкретные адреса и типы объектов, подлежащих демонтажу:

улица Кубяка, район дома 10 — деревянное сооружение, обшитое железом (1 шт.);

улица Воробьёвская, дом 19 — деревянный гараж (1 шт.) и кирпичные гаражи (2 шт.);

улица Болдина, дом 14 — металлический гараж (1 шт.);

улица Георгия Димитрова, дом 4 — шлагбаум (1 шт.);

улица Московская, дом 256 — шлагбаум (1 шт.);

Новослободский проезд, дом 16 — металлическое ограждение (1 шт.);

1-й Пестеля, дом 28 — бетонный блок (1 шт.);

Станционный переулок, дом 15 — металлические гаражи (2 шт.) и деревянный гараж, обшитый железом (1 шт.);

Станционный переулок, дом 18 — металлические гаражи (5 шт.);

улица Тульская, дом 69 — металлическое сооружение (1 шт.);

улица Анненки, район дома 24 — шлагбаумы (2 шт.);

улица Суворова, дом 156, корпус 2 — металлический гараж (1 шт.) и «ракушки» (2 шт.).

Городские власти просят владельцев сообщить о завершении демонтажа в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.