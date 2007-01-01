Афиша Обнинск
В Калуге собираются снести гаражи и сараи

Дмитрий Ивьев
25.12, 12:46
Владельцев нестационарных объектов, размещённых без разрешения, обязали до 14 января самостоятельно демонтировать свои сооружения и привести участки в порядок. Об этом сообщили в четверг в городской администрации.

В противном случае постройки снесут принудительно.

В документе перечислены конкретные адреса и типы объектов, подлежащих демонтажу:

  • улица Кубяка, район дома 10 — деревянное сооружение, обшитое железом (1 шт.);
  • улица Воробьёвская, дом 19 — деревянный гараж (1 шт.) и кирпичные гаражи (2 шт.); 
  • улица Болдина, дом 14 — металлический гараж (1 шт.); 
  • улица Георгия Димитрова, дом 4 — шлагбаум (1 шт.); 
  • улица Московская, дом 256 — шлагбаум (1 шт.); 
  • Новослободский проезд, дом 16 — металлическое ограждение (1 шт.); 
  • 1-й Пестеля, дом 28 — бетонный блок (1 шт.); 
  • Станционный переулок, дом 15 — металлические гаражи (2 шт.) и деревянный гараж, обшитый железом (1 шт.); 
  • Станционный переулок, дом 18 — металлические гаражи (5 шт.); 
  • улица Тульская, дом 69 — металлическое сооружение (1 шт.); 
  • улица Анненки, район дома 24 — шлагбаумы (2 шт.); 
  • улица Суворова, дом 156, корпус 2 — металлический гараж (1 шт.) и «ракушки» (2 шт.).

Городские власти просят владельцев сообщить о завершении демонтажа в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

