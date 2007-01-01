В Калуге опиливают деревья на Молодёжной

В среду, 24 декабря, калужанка рассказала о ситуации с опиливанием деревьев в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, по улице Молодёжной вырубают деревья.

— Сколько будет продолжаться это варварство с вырубкой деревьев? По улице Молодёжной строят новую школу, вырубили яблоневый сад, вырубили деревья, которые росли тут десятилетиями. Теперь и на территории, не относящейся к школе вырубают жалкие остатки. При этом после строительства не посадят ничего нового. Как долго это будет продолжаться? Эта территория была единственным оазисом зелёного в этом районе, теперь решили лишить жителей района и этого. Пожалуйста, прекратите вырубать деревья, оставьте жителям района хотя бы часть зелени, - написала о проблеме местная жительница.

— Что касается территории, где строится школа, то участок освобождали от кустарников и прочей поросли на основании выданного разрешения после оплаты компенсационной стоимости за деревья. Вне этой территории проводится опиловка только больных и аварийных деревьев, - пояснили в Управлении городского хозяйства Калуги.