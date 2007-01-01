Афиша Обнинск
В Калужской области вырастет плата за воду без счётчиков
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области вырастет плата за воду без счётчиков

Дмитрий Ивьев
25.12, 11:07
1 621
С декабря 2025 года жители многоквартирных домов, у которых не установлены индивидуальные приборы учёта холодной воды, будут платить за неё значительно дороже. Это связано с изменением в постановлении Правительства РФ: повышающий коэффициент при расчёте платы по нормативу вырос с 1,5 до 3, рассказал в четверг, 25 декабря, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Если в квартире нет счётчика, начисления идут исходя из норматива - даже если там никто не живёт. Установка прибора учёта позволяет платить только за реально использованную воду.

Однако нововведение не коснётся тех, кто официально подтвердил, что установить счётчик технически невозможно. Для этого требуется специальный акт: его выдаёт управляющая компания или ТСЖ, если расчёты идут через них, либо сам водоканал - при прямых платежах за воду.

Чиновники поясняют, что мера направлена на стимулирование жильцов к установке счётчиков и повышение ответственности за их отсутствие или пропуск срока поверки.

