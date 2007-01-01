Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области ликвидировали свалки на землях лесного фонда
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области ликвидировали свалки на землях лесного фонда

Евгения Родионова
25.12, 11:06
В четверг, 25 декабря, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.

По данным прокуратуры, на землях лесного фонда на территории Воробьёвского участкового лесничества «Жуковское лесничество».

— Допущено размещение отходов производства и потребления: пластиковые бутылки, деревянные доски, пакеты, мешки с мусором, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд заявление и возложила на Министерство ресурсов и экологии Калужской области обязанность ликвидировать обнаруженные свалки.

Решение суда исполнено в полном объёме. Свалки ликвидированы.

