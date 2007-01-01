В Калужской области ликвидировали свалки на землях лесного фонда
В четверг, 25 декабря, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения трудового законодательства.
По данным прокуратуры, на землях лесного фонда на территории Воробьёвского участкового лесничества «Жуковское лесничество».
— Допущено размещение отходов производства и потребления: пластиковые бутылки, деревянные доски, пакеты, мешки с мусором, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура направила в суд заявление и возложила на Министерство ресурсов и экологии Калужской области обязанность ликвидировать обнаруженные свалки.
Решение суда исполнено в полном объёме. Свалки ликвидированы.
