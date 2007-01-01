Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области ограничили доступ к опасному объекту
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области ограничили доступ к опасному объекту

Евгения Родионова
25.12, 10:02
0 560
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 25 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства при содержании аварийных объектов.

По данным прокуратуры, в городе Жукове по улице Лесной расположен объект незавершенного строительства - одноэтажный многоквартирный дом в опасном состоянии.

— Доступ на строительную площадку огорожен не был, длительное время строительство объекта не велось, при этом свободный доступ в здание посторонних лиц ограничен не был, из-за этого объект являлся потенциально опасным, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обязала собственника принять меры к ограничению свободного доступа на указанный объект.

Решение суда исполнено. По периметру земельного участка установлено ограждение.

Новости по тегу
недвижимость
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJtQ0tBaVYzQ3JpUGhXdm1VcEdTdWc9PSIsInZhbHVlIjoiWVJyeko5OGFHQjYyeXpoU2RmbzY4dnpCODJ0N211Y003dURRcHV3RjJGV3oxZnRXYmh6YmNEMUZVZUZrWmQwT3h1a2l6bjc2SVU2VlROSCtPbXVwTHlrYTBRcUJkcUFQc1ZoVVFML1NQS2IrYW9iYVRuYUkzdC9Td0FWemR4K3JKZnpyUEpzTEM1UkEvb2NyOTloRHRoazJHVDdiakxLM2tDK24zcHZlTmtPWkJjdW1hQ2xGdUJ1T3pYVFd2bjV2cFVZK0xHaituOW9jUjhKUlFIUWZQTDZkeW1NcFBGb2FxeDVyTmlFTC9HamFTbzN5bWlCUUVrcnM4b2VpbzFLNVAvNGJUNDllUmoxcTBheTNqazZLSU1hZUtyOFlvZDJTNFJPSlhWRkVVSTZwLzl3RVhGNk5nMUR3eDdWd25yVjIwYkg4bHFFOThTL3Z1azNlbTdJOXc3MHJGdnpWYTlZQlEvbStmbFVKTWp1RldGTWJIRE5SRy9qTEJBS2xFK1BSaFZvQ2F3RmlIZjk0aWVpcUxyd3BZV2VFaE96N1NoRmhTQk1YN083ZnlyNGVWaFZHNi9BNFpYU1N5QjR4dVJFNiIsIm1hYyI6IjFjZDdiNmRiMjBkZjY4MjQ3NGI5NTVjNDdmNzRkZDA0Y2MyNDhhOTU2MGY3NGY5MTYyYzJiNWMwZDkxZDg3MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9FQTdiWDh5SHZCTnhGUWZ4emFYSUE9PSIsInZhbHVlIjoiNTJBUEZIOXVMbVd3S2NHaGwyc0JaNE03RUhpbDZBc25FY3R3cGNNMUxFWEpOY0dGUzM4QmF6dXlMMGl0TmZvV3hvNm5tbG5BRzVxRXpuT1BRZk5VKzR1Nzg3MXJLQThJSjVNV2xIejVNdEJKR2U1YWdYNFNoV2tPaExyRXlhT3p4djd4R05NbXMreHVjcmtxYkQ3ZmowTE5VdWI1Nm1PWXkwdENWdXROT1BwcXFtcmJOOFZvdExCREtCdkt1ME5HZXBSdGpsWWQ3UzBsaGdtdldzMVVQUFdETnB1bkRlSDJOeDVtWTdkak9iSnJBcFN1eU9ySENvLzNENXlUeEZYQS8yQjNYZ3pCclF1aWt2RUpPYXVxSWQvamhDVjcyeXNGUjIveDlYTTZUYVVmMTBEbUJMSDRCSytZalFrSm1MWHBDdGxnNzk2QWVKY0padnQrMnhGN2FXWGZqVnBCODZ3WVl0cnl0amRTRmpiV3lyRUFhdGQwaXF1cmFZWTM4cWsrOWQyc3NRNzVDdnA1aVZ1U0JVTUp6NVEycUpRVjFqeXZwVHB4bTI2b2tWbW5VaDBWcWovMFpqQ2JYK1MzOWszd3p1UjBZbnA1S2FiZ0I5VDUzeTlXUVh1YkVlVGhsaUV4VWIrK3F6UEhBSHY5TGJvWFpXQ0lzMnBkYWFrZERHaEFHY0V1dUZIZDZwb2NueXpkbDBlOUFsOUZGNE1QN3h2ZFBrRllvSmVXK3FsOU0vek1tb2Y5U0Y3ZkFPZWpCYjhrbXNlVXlRMjVmRXorNmRDMXBMNVYzeFV2YTA1QUZuT3VuOThxZjVoa2NsQU9TYklpZVdodzcwTm4rNElSNG15RiIsIm1hYyI6ImZkY2Y3MWVjOThkYjQ1MDVjN2Y4YWUwNmU1MWM4ZDFhODMyMWY4NDFhOTczMWJkZDNjMTQyZGViZjU1YmZkNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+