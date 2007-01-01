В Калужской области ограничили доступ к опасному объекту
В четверг, 25 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства при содержании аварийных объектов.
По данным прокуратуры, в городе Жукове по улице Лесной расположен объект незавершенного строительства - одноэтажный многоквартирный дом в опасном состоянии.
— Доступ на строительную площадку огорожен не был, длительное время строительство объекта не велось, при этом свободный доступ в здание посторонних лиц ограничен не был, из-за этого объект являлся потенциально опасным, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура обязала собственника принять меры к ограничению свободного доступа на указанный объект.
Решение суда исполнено. По периметру земельного участка установлено ограждение.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь