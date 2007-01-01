В деревне Калужской области не работают фонари

Об этом в среду, 24 декабря, сообщила жительница деревни Емельяновка Юхновского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Не работают фонари на проезд Луговой, - написала женщина.

— Подготовлена смета на замену перегоревших светильников, проводятся торги для определения исполнителя работ. Надеемся, что до 28 февраля работы будут выполнены, - прокомментировали в Администрации Юхновского района.