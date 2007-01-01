Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В деревне Калужской области не работают фонари
Недвижимость и ЖКХ

В деревне Калужской области не работают фонари

Евгения Родионова
24.12, 17:56
Об этом в среду, 24 декабря, сообщила жительница деревни Емельяновка Юхновского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Не работают фонари на проезд Луговой, - написала женщина.

— Подготовлена смета на замену перегоревших светильников, проводятся торги для определения исполнителя работ. Надеемся, что до 28 февраля работы будут выполнены, - прокомментировали в Администрации Юхновского района.

жкх
