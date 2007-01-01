Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге проведут обработку двух улиц против гололёда
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проведут обработку двух улиц против гололёда

Евгения Родионова
24.12, 14:13
0 105
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 24 декабря, житель Калуги сообщил об отсутствии обработки улиц Калуги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улицах Дорожной и Перспективной необходима подсыпка против гололёда.

— Почему улицы обрабатываются исключительно в +1 и дождь? Второй день каток, люди идут по обочине. Ощущение, что про окраины города забыли совсем, вспоминают только, когда снег и лёд исчезают естественным путём, и подсыпают песочка. Пожалуйста, обратите внимание, - написал мужчина.

— Обработка будет проведена в течение суток, - сообщили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5OL3c1cjV6Lzdsa1MyYlNNcTNCN0E9PSIsInZhbHVlIjoiUno5MzVqVXQ1T3NVc2FaOFJ3TEZwYlp1Zlg0clVLZUhXd0d2d0FaVDJCa2pjYmsvWVNrUzRHY0YrUys4NVozN0IvYU41bjBCQ2tjWHpzRE5RSDNsUWZpNmxYTnNDTXlsTFp3bFVxeE5zZXI5b2x0TkUxRUZhb3hBWHlFN1JRZG5ZWnFsdlRFZWdLdGF2SDFSWjlIU29iWU8wSGZ2eDJqZDJzRER1dnkyajFpanM5SDQxUjV6RWsrR1A2VVVNNlY2L1BnaDR2d0cwaUF4NEI0emZQbGw2Q2cralRTOGd6V25wSFB3OUNla3Q5UjlZdXUySVFVYTUwU3NMYzNMMXdBZ3g5cy8xWWdEcWlRZW4xa1JFZ3c2dkxXQlJXVVJrQkIvWVdQNGlrOTY3M3JaQlpUcUdjNit6NkVHLzkrWFZSZnZpaTRBdENkRHpZNEtvWHA4Q2VxWVZTV2xmdkFPdWVaYUludDZpWE50eVREbG5iR1k2MURJbnd2cWhDNXNRbUNJMUo5ZWxaazZiZmR5SDV6THVRbnZoK0Q2R3MxZU16ajBqK3NMZGN2NVdyd2F3ekJ3S1JwWkczaG5hMWhpZGh1OCIsIm1hYyI6IjU5ZmUzM2FiMjE5ZThkODE5NzBlMzRmYjQxYjkzYjM0OGRlNzQ5YThhOWYxOWVkZGIyMjY4MDU4OGIzNjE3YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxnQjRpTWJJa1QydUxIOEFkS0Q5SkE9PSIsInZhbHVlIjoiZXUwQWdhMnZyMGNwanJjdlVVNXJvVVdHT2psc2FEclZkRG8xSnJhemEzMlI4NFRXVG4veFFjaFQzSW4xaEdQTk8zUHNQdS84RUY2S3UxYi9vTWY5M1puY2s0eGJtVVUxcmRHemJKZG90citUbURpU25Lb1hQU3FhU25GVUk4NG1sZUZMUHZNNDNRcXdCWU1ydzR6U0FWdlcxZ2Rqa0I5emZKRDhlWlYvTW9oNU9BT0k2UHhSYS9kVnV0Q01rUmxtSGIvb1FRa04xWkcvbDVuRnJ1RVFQaUMxMEpmZ3haQlExOEh5bXNyaG9DbWQ5Z1Q4VENkeWdOOEhsdU43YWdBQXJVa3J0TlhpdHVWTng4WXBXQmNEY293MzhyNURGRFlZNm15VGNzQld2NFgzZi9BYjlnV2d2eUl2UlZtdzhGeWpvYjJpaHdORGRYZzVCNWJMUDllbkxQQnp3cmxIdHE1dEpHRDYrVDk4QkZiR3Nvako2OGZiQ0tpSmpTUUQ1YVVsTnkxMklFS09kWk1JY29GVU05MjB2UkJkbFAydEo3N0ViVlhGbmE2YldMcHhOZzdoYzBDMWZnM3RzVGNGK2ZNNnV1RnhKL0daeGFzYW1MT2h5dkZRK2Z5TTlCTUhudFJvbUI3a2FmU2FuMjZzaFZleWdDeTUwMDFGeE05ZEt3MjFaeWZzOFVjSHRyWlZOZHhhenV6MndLL05Ba29tV1JSN21vWXJ6ZVV1am9ERUtEN1VnUWRmLzNJc1dnYnNLRjFlcVZpY2s4dno3NWNmTzVvVmtMNnJzQVNSazZZOE5ZZzVNTy9XaGxXN2V2SEdmMnZOWDR0NnVmeThiL3lVYnRrbiIsIm1hYyI6ImEzZDBlODhmMWM1YzQ5MGNkOGM2N2M1NDhhMzAzZmY4OTc0ZTMxZmUyZDg1Y2E5ZWY0NTNlM2M5NjcxNWM0ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+