В Калуге проведут обработку двух улиц против гололёда

В среду, 24 декабря, житель Калуги сообщил об отсутствии обработки улиц Калуги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улицах Дорожной и Перспективной необходима подсыпка против гололёда.

— Почему улицы обрабатываются исключительно в +1 и дождь? Второй день каток, люди идут по обочине. Ощущение, что про окраины города забыли совсем, вспоминают только, когда снег и лёд исчезают естественным путём, и подсыпают песочка. Пожалуйста, обратите внимание, - написал мужчина.

— Обработка будет проведена в течение суток, - сообщили в Администрации города Калуги.