В Калуге на улице Валентины Никитиной образовался гололёд

Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на отсутствие подготовки улицы Валентины Никитиной к зимнему периоду.

По её словам, на улице образовался лёд.

— Все падают, катаемся, как на коньках, - написала женщина.

— До пятницы обработаем улицу, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.