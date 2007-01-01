Афиша Обнинск
В Калуге на улице Валентины Никитиной образовался гололёд
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Валентины Никитиной образовался гололёд

Евгения Родионова
24.12, 09:45
Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на отсутствие подготовки улицы Валентины Никитиной к зимнему периоду.

По её словам, на улице образовался лёд.

— Все падают, катаемся, как на коньках, - написала женщина.

— До пятницы обработаем улицу, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

