В Малоярославце будут решать проблему с гололёдом

Во вторник, 23 декабря, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» обратить внимание на проблемы с гололедицей в городе.

По его словам, в городе не обрабатывают улицы против гололёда.

— Когда наконец наведёте порядок в Малоярославце? Город замусорен. Сейчас снег чуть присыпал это безобразие. Сегодня гололёд. Почему не обрабатываете на улицах Московской, Первомайской. За сетевым магазином на Московской, 44 всё замусорено, складируют пакеты. Есть вообще Роспотребнадзор? Разберитесь, пожалуйста, - написал мужчина.

— Гололедица образовалась сегодня из-за большой разницы температурного режима. Улицы уже подсыпают. Необходимо время для решения вопроса. Обязанность по уборке прилегающей территории в радиусе 10 метров от земельного участка лежит на собственнике земельного участка. Прилегающую территорию возле сетевого магазина убирают по мере успеваемости. Мусор разлетается, когда жители складируют его не в контейнерные ёмкости, - объяснили ситуацию в Администрации Малоярославецкого района.