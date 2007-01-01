В Калуге на Никитина деревья повисли над проводами

Об этом в понедельник, 22 декабря, написал калужанин в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, деревья на улице Никитина повисли над проводами.

— Деревья сухие, с сильным наклоном, висят над проводами, тротуаром и дорогой, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сегодня - завтра спасатели выйдут на место для оценки ситуации, по итогам вернёмся с ответом дополнительно.