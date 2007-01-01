Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области восстановят подачу воды в деревне Устье
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области восстановят подачу воды в деревне Устье

Евгения Родионова
23.12, 13:20
Читайте KP40.RU:
Во вторник, 23 декабря, житель Дзержинского района рассказал о проблеме с водоснабжением в деревне Устье и посёлке Полотняный завод в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

— У нас в посёлке Полотняный Завод и деревне Устье нет воды уже вторые сутки, просим Вас посодействовать. При обращении Водоканал сказали, что сгорел насос и неизвестно, когда будет вода! - написал мужчина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В посёлке Полотняный завод вода есть. Знаем о ситуации в деревне Устье, специалисты планируют заменить насос и восстановить подачу воды сегодня- завтра.

Новости по тегу
жкх
