Массовое отключение воды ждёт Калугу
Недвижимость и ЖКХ

Массовое отключение воды ждёт Калугу

Дмитрий Ивьев
23.12, 12:12
2 2582
Коммунальщики запланировали ремонтные работы под Новый год.

В сквере Содружество утром 25 декабря начнут менять аварийный участок трубы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Из-за этого с 9:00 25 декабря до 01:00 26 декабря не будет воды полностью или снизится давление по следующим адресам:

  • Северный,
  • Кубяка,
  • Байконур,
  • Канищево,
  • Терепец,
  • Лихун,
  • Малинники, 
  • Ольговка,
  • Малиновка,
  • Швейцарская деревня,
  • Часть улицы Тарутинской,
  • Пер. Сельский,
  • Ул. Яновских,
  • Ул. Михайловская,
  • Ул. Сретенская,
  • Ул. Дальняя,
  • Ул. Светлая,
  • Ул. Терепецкая,
  • Ул. Московская, от дома 309 к.1 до дома 321.

В зону отключения попадут школы, детские сады и поликлиника.

