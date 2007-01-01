Массовое отключение воды ждёт Калугу
Коммунальщики запланировали ремонтные работы под Новый год.
В сквере Содружество утром 25 декабря начнут менять аварийный участок трубы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Из-за этого с 9:00 25 декабря до 01:00 26 декабря не будет воды полностью или снизится давление по следующим адресам:
- Северный,
- Кубяка,
- Байконур,
- Канищево,
- Терепец,
- Лихун,
- Малинники,
- Ольговка,
- Малиновка,
- Швейцарская деревня,
- Часть улицы Тарутинской,
- Пер. Сельский,
- Ул. Яновских,
- Ул. Михайловская,
- Ул. Сретенская,
- Ул. Дальняя,
- Ул. Светлая,
- Ул. Терепецкая,
- Ул. Московская, от дома 309 к.1 до дома 321.
В зону отключения попадут школы, детские сады и поликлиника.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь