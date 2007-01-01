В деревне Калужской области восстановили водоснабжение

Во вторник, 23 декабря, жительница деревни Жилетово Дзержинского района Калужской области через сообщения обратной связи сообщила нам о проблеме с водоснабжением в деревне.

По её словам, в деревне опять не было воды.

— Нет воды во всей деревне, живём как на пороховой бочке, не знаем, что нас ждёт каждую минуту. В деревне 300 тысяч жителей, детский садик, школа, как они справляются? Нет воды, а школа работает, такого не должно быть, где санэпидемстанция, почему не следит за такими действиями? - рассказала о проблеме местная жительница.

В администрации Дзержинского района прокомментировали ситуацию:

— В связи с временным отсутствием водоснабжения в школе деревни Жилетово учебный процесс был сокращен до трёх уроков продолжительностью по 35 минут. Запасы воды в образовательной организации позволил обеспечить организацию питания учащихся и не нарушить требований санитарных норм. На данный момент водоснабжение восстановлено.