Недвижимость и ЖКХ В Калужской области уличный газопровод в сёлах Мещовского района построят в 2026 году
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области уличный газопровод в сёлах Мещовского района построят в 2026 году

Евгения Родионова
23.12, 12:09
В пятницу, 19 декабря, жительница Мещовского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству уличных сетей газопровода.

— В 2023 построен межпоселковый газопровод в Мещовском районе Торкотино-Местничи- Подкопаево-Гаврики. Когда планируется строительство уличных сетей в данных населённых пунктах? - спросила женщина.

— Строительство уличных газопроводов планируется в 2026 году. Ввод в эксплуатацию в 2027 году, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

