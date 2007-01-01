В Калужской области уличный газопровод в сёлах Мещовского района построят в 2026 году
В пятницу, 19 декабря, жительница Мещовского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству уличных сетей газопровода.
— В 2023 построен межпоселковый газопровод в Мещовском районе Торкотино-Местничи- Подкопаево-Гаврики. Когда планируется строительство уличных сетей в данных населённых пунктах? - спросила женщина.
— Строительство уличных газопроводов планируется в 2026 году. Ввод в эксплуатацию в 2027 году, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь