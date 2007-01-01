В Калуге на Салтыкова-Щедрина обнаружили бетонные камни

Об этом в понедельник, 22 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улице Салтыков-Щедрина лежат непонятные бетонные камни.

— На пути к детскому образовательному центру жителей «радует» памятник бесхозяйственности местной власти - «Калужская глина», так прозвали её дети. Рядом незаконченное благоустройство разрытий, вся улица в мусоре, - написала женщина.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области сообщили, что специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.