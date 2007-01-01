Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге коммунальные работы на улице Вооружённого Восстания затянулись на полгода

Евгения Родионова
22.12, 17:00
Об этом в пятницу, 19 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, неудобства тянутся уже полгода.

— Мы всё лето мы промучились, потому что теплосети всё вокруг раскурочили. После сезонного отключения летом, продолжали мучиться из-за последующих отключений. Из-за ремонтных работ в конце октября-начале ноября целую неделю не было тепла, воды и света в различных комбинациях, и снова вокруг дома жуть и нет тепла. Цена услуг возросла, но их качество на очень низком уровне, описанные мной ситуации говорят сами за себя, - рассказала о проблеме горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Ордер на проведение работ действующий (до конца года), сетевая организация продолжает свои работы. После их завершения будет проведено полное благоустройство территории, включая уборку мусора.

жкх
