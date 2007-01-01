Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Минстрой Калужской области объяснил причины грязных следов после мусоровозов
Недвижимость и ЖКХ

Минстрой Калужской области объяснил причины грязных следов после мусоровозов

Евгения Родионова
22.12, 14:14
0 320
В пятницу, 19 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» обратить внимание проблему вывоза мусора.

По её словам, после вывоза мусора с машин вытекает жидкость.

— Нормально ли, что после вывоза мусора с машин вытекает плохо пахнущая жидкость? Остаётся мусор, вонь и реки грязи. Правительство Калужской области утверждает, что это нормально, так как нет герметичных машин, - рассказала о проблеме горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Да, машины вывозят не только сухие отходы, но и жидкие. При прессовании мусора, который был загружен, возможно, что жидкость выдавливается и оставляет следы. Полностью герметичных машин действительно не бывает. Отмечаем, что все машины выходят в рейс только в рабочем состоянии.

