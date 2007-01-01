В Калуге на Гурьянова упавшее дерево лежит уже две недели

Об этом в понедельник, 22 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на пешеходной зоне по улице Гурьянова упавшее дерево лежит уже две недели.

— Часть мы убрали сами. Остальное лежит две недели. Рядом деревьев много, которые засохли и уже лежат на проводах. Опасная ситуация, - написала женщина.

Управление городское хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Древесные остатки постараемся вывезти в течение двух недель. Обследование деревьев проведём весной в вегетационный период, по итогам осмотра будет принято решение о необходимости включения их в план работ.