В Калуге на Гурьянова упавшее дерево лежит уже две недели
Об этом в понедельник, 22 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».
По её словам, на пешеходной зоне по улице Гурьянова упавшее дерево лежит уже две недели.
— Часть мы убрали сами. Остальное лежит две недели. Рядом деревьев много, которые засохли и уже лежат на проводах. Опасная ситуация, - написала женщина.
Управление городское хозяйства прокомментировало ситуацию:
— Древесные остатки постараемся вывезти в течение двух недель. Обследование деревьев проведём весной в вегетационный период, по итогам осмотра будет принято решение о необходимости включения их в план работ.
