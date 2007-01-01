В Калужской области уберут мусорную площадку

В субботу, 20 декабря, жительница села Грабцево деревни Горневская Слобода сообщила об отсутствии мусорных баков в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, площадку под мусорные баки поставили два года назад, но самих баков на площадке нет.

— Непонимающие люди просто вывозят туда мусор и скидывают на эту площадку. Администрация Ферзиковского района не принимает никаких мер. Помогите или с установкой мусорных баков или уберите совсем эту площадку, - написала женщина.

— Планируем демонтировать площадку уже в следующем месяце, по возможности постараемся раньше. Мусор вывезем на следующей неделе, - прокомментировали ситуацию в Ферзиковском районе.