Власти рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в Калужской области в 2026 году

Этот вопрос в понедельник, 22 декабря, обсуждался на заседании правительства региона.

В следующем году повышений будет два – с января и с 1 октября.

С начала года тарифы в среднем вырастут на 1,7%, а осенью – на 9,7-11,8%.

За электричество придется платить больше на 11,2%, за воду – на 10,5%, за газ – на 9,9%, за вывоз мусора – на 9,7%, за водоотведение – на 9,3%, за отопление – на 8,3%.

При этом в Калуге (13%) и Боровском районе (12%) рост тарифов будет выше, чем в других частях области. Это связано с реализацией инвестпрограмм в водоснабжении и водоотведении, пояснили в правительстве.

По расчетам властей, плата семьи из трёх человек, которая живет на 54 квадратных метрах, вырастет в 2026-м на 1029 рублей в месяц.