В Калужской области устраняют аварию на теплосетях в Товарково

Об этом в воскресенье, 21 декабря, написала жительница посёлка Товарково Дзержинского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в доме №9 в микрорайоне Первомайский нет отопления.

— Дома с обогревателем очень холодно! Целый день выкачивали из подвала воду и больше ничего не предприняли! На улице мороз, почему я должна мерзнуть с ребёнком дома, - написала женщина.

— О ситуации знаем. К сожалению, произошла авария на сетях теплоснабжения. Специалисты делают всё возможное для скорейшего решения проблемы, - прокомментировали ситуацию в Администрации Дзержинского района.