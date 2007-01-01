Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге мошенники притворяются работниками водоканала

Дмитрий Ивьев
19.12, 08:46
Жители Калуги и области всё чаще жалуются на подозрительные звонки: неизвестные представляются сотрудниками «Калугаоблводоканала» и предлагают срочно проверить или установить счётчики на воду.

На самом деле - это обман. Настоящий водоканал никогда не звонит сам с такими предложениями, заявили 19 декабря представители предприятия. Специалисты могут связаться с вами только если вы сами оставили заявку.

Вся официальная информация - о поверках, замене приборов учёта и других услугах - публикуется на сайте «Калугаоблводоканала», в квитанциях и в официальных соцсетях предприятия.

