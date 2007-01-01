Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге прокуратура устроила проверку из-за отсутствия отопления
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прокуратура устроила проверку из-за отсутствия отопления

Дмитрий Ивьев
19.12, 07:55
0 269
17 и 18 декабря 2025 года в Калуге на котельной на улице Вооружённого Восстания произошли аварии - из‑за этого без тепла остались несколько многоквартирных домов и учреждений.

Прокуратура города начала проверку: выясняет, почему так произошло, кто отвечает за сбой и как быстро восстановили отопление.

Люди в квартирах всё это время мерзли, и теперь важно понять, не нарушили ли коммунальщики правила.

Напомним, городская администрация сообщала о пуске тепла во второй половине дня 18 декабря.

