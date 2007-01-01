Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге обнаружили лужу у колледжа культуры
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обнаружили лужу у колледжа культуры

Евгения Родионова
18.12, 18:39
0 308
Об этом в четверг, 18 декабря, написал калужанин в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

— Вчера увидели эту огромную лужу у колледжа культуры, сегодня лужа еще больше. Никаких работ не видно, никаких ответов тоже, - написал мужчина.

Представитель Министерства строительства и ЖКХ по Калужской области ответил, что сегодня-завтра специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.

жкх
