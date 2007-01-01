Калуга «утопает» в мусоре
Об этом, в четверг, 18 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, весь город утонул в мусоре.
— Вот так выглядит центр Калуги (по адресу: Георгиевская, дом №18), претендовавшей на звание «культурной столицы»! Дворников не видно, никто не несёт ответственности ни за что! - написала женщина.
— Отходы с площадки вывозят каждый день, без сбоев, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.
