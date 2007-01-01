Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на выходных

Дмитрий Ивьев
18.12, 14:04
0 211
Ремонтные работы запланированы на субботу, 20 декабря, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:00 до 17:00 будут следующие дома:

  • улица Глаголева, 5, 7, 9.

