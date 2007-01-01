В Калуге запустили проблемную котельную

Днем в четверг, 18 декабря, администрация города сообщила, что котельная на улице Вооруженного Восстания запущена.

- К сожалению, нужно время, чтобы котлы вышли на нужный режим и тепло начало поступать в квартиры. И в течение дня батареи начнут прогреваться, - пояснили в администрации.

Напомним, аварийная ситуация там возникла 17 декабря. Часть улиц оставалась без тепла в жилых домах и социальных учреждениях.