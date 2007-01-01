Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В калужской школе дети вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за холода

Евгения Родионова
18.12, 15:11
Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в гимназии №19 отсутствует отопление.

— Детей в классе из тех кто ещё не заболел осталось десять человек. Сидят в куртках на уроках. На улице минус, примите меры и не отписывайтесь, пожалуйста, что отопление подаётся как положено, - написала горожанка.

— По информации администрации гимназии № 19, аварийных либо нештатных ситуаций, связанных с отоплением, не происходило. В настоящее время температура в учебных кабинетах соответствует нормам СанПиН. Администрация гимназии ежедневно отслеживает температуру в кабинетах, посещаемость и заболеваемость учащихся, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

жкх образование
