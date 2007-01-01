Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на улице Первых Коммунаров после работ не убрали временное ограждение
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Первых Коммунаров после работ не убрали временное ограждение

Евгения Родионова
18.12, 12:39
0 398
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка под постом губернатора в мессенджере Телеграм.

По её словам, возле дома №12 на улице Первых Коммунаров не убрали временное ограждение после работ.

— Водоканал вёл работу на теплотрассе, её закопали 28 ноября и забыли забрать две секции временного ограждения, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение недели наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFxVjZzV3hLcld4eTFyTUtRbndyZXc9PSIsInZhbHVlIjoiaFlwVTRDK2ZES1VoZCswclZNWEFubS9ITC9pWE9MYyswMDJEeDFRb2JPM2swVjAyTHlnZUQycDZWL2k2RmpxRHUyQnppS3E3bUFXcDRRUTdHSE1mMERMbVF3RitMS0ZpRDZOb1NpV2ZjcU9URk5iMmNOZndjOU14NjN0U2gvTVBxdDNpZlRSYnhWOWRXMXByRzZZS3BqN2F2Q0dXWjNMLzIxbEU4VTB0QzZXZmhrM1RwNEpoZ0dGUllORFpHblZ3TlFobXpvS2FBS0QwdzFBbWNoRytZRkxxOFB2VUVDRTR6VFMzZW80VnJQR01rdytvaTdHaHMyMzZ5VTdBQTVmalhLeVlSM001cUVFdUpFMnIrM2hvUUh1bFZLMkZlb0EwOGdtYjA5N2ViWnNHV3BzVGRtc2RnVHpBeFNXTFlWRGNNQXNlZ1U3bzcxY3UwT2gzR2JvZUVGSzlVK0tyeGpjcGhlTENaQmlSRGMwTXpqWm1WWlJCMEdhRkJzZ3UwNmtsOGp0NmhZVlNXVG9Zc2RPMHdQYUdqVTM3UWhXYXo5UVU2YmdBaFpMQUIwRjlldkEzNEs3WmZ5ZnNpR2pBOTNrTiIsIm1hYyI6Ijk5NmZlODE5NDRlYTk2MmY0YjVmNmRiMGFiYmZjZDg5ZDk3NDE5NzZmYTNjMmY0NjAyNmZiNDYzNDAxMzQ1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitETTc5MHhvKzAzeHAya1pOSEZVY3c9PSIsInZhbHVlIjoiekRxL2tNR1picDY0Z1hUeHh1aHVUeUhHd2k0cUp2UDBhc2hNRzZYWFBCa2pMYUd6bmhpRUs0UnRmUUlXQXp5SjFBa2tOSk9kd2NlOTcvZDNlam1KQWRpd213aVlMaDN4RmFYRFIxNFRmZUV3TUpFUHl4WmNlOHp5My8raW5NNjBXQVovYW1VOVFKa21jOW9IM2RLQVpudlBYRUY4V2NxTWxuWGgzYjVVM2d1bG9GTGo3d0JEdHNRNlUrOTN0SCs0SzRHS0VVRDV3KzBBeWwxamxJWEZkRzNuRzlKWWkwdDZYSm5KaVY2aFRiVllyd3ROSkNXWTRRQ2hZZ3lIOXdjSGlSNFJZOTNDcG1SNUphejFsSC9EWGhiNWVhVTJ3MTVKU3h0eUNLZWZVRVdYRFZhYmREVURxK0NRVXlORW9mSXpJTVpFLyt5SHVnQVB1TmllbXdiT0F3S3NJalJXeVZnUnNycTF4TEt5YVBJWS9ESWZvamhEbDhQbFJ4d2dYNkVJNGdCK0N0dys1c2ZKcW1UQnpIeTJCOTR1bFNtWmpEdzlORWdPRnhnemFOUTVZcmZVdnkySVNaZ1FkV3FJeW8vbk1NMUhTTTAzSE9hOWkzZUJHMWNJRzJPZjFqTUJDcW96T28rVG51YVpyU0pESkJha3dzQnVjRHVPSmorQms4R0NOcmlpQnpjYUZpemVQdlNLdnljOGR6dnhaeGE4WmFEQXVNS1ROcHoxNC9CZVBqVFN4VVVwOEY4dDd0R1V4WVZJMjFJcXJxbnQ1UEdseFpBNVZDdmQxNHlzeDNQR3drOUQxVnI0SlNlc0ZDaHZvOUNyRGgrZzBhWkk5ZWxhQTZaOSIsIm1hYyI6IjQyNTJiNjAyZmZjZTE0NTVkZjRhZGM5OWRkNzExNTkyZDc5NTdlMTM2NjllMGVhZDRjNzkyMTg2YWQ0NDMzOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+