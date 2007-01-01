В Калуге на улице Первых Коммунаров после работ не убрали временное ограждение
Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка под постом губернатора в мессенджере Телеграм.
По её словам, возле дома №12 на улице Первых Коммунаров не убрали временное ограждение после работ.
— Водоканал вёл работу на теплотрассе, её закопали 28 ноября и забыли забрать две секции временного ограждения, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В течение недели наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации.
