В Калуге рассказали, когда вернется отопление в жилые дома
Проблемы в центральной части города наблюдаются со среды, 17 декабря.
Сейчас на место ремонтных работ приехал глава города Дмитрий Денисов.
- Нахожусь в районе нашей отопительной котельной по улице Вооруженного Восстания, - пояснил он. - Завершаются монтажные работы по замене задвижки, которая вчера вышла из строя при запуске теплоснабжения после устранения аварийной ситуации. Работы на завершающей стадии, лично их контролирую. Через час теплоноситель будет начинать поступать в теплотрассы и к концу дня теплоноситель должен дойти до каждого квартирного жилого дома и до объектов соцкультуры. Держу эту ситуацию на личном контроле.
