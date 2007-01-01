Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге рассказали, когда вернется отопление в жилые дома
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге рассказали, когда вернется отопление в жилые дома

Дмитрий Ивьев
18.12, 11:37
7 1588
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проблемы в центральной части города наблюдаются со среды, 17 декабря.

Сейчас на место ремонтных работ приехал глава города Дмитрий Денисов.

- Нахожусь в районе нашей отопительной котельной по улице Вооруженного Восстания, - пояснил он. - Завершаются монтажные работы по замене задвижки, которая вчера вышла из строя при запуске теплоснабжения после устранения аварийной ситуации. Работы на завершающей стадии, лично их контролирую. Через час теплоноситель будет начинать поступать в теплотрассы и к концу дня теплоноситель должен дойти до каждого квартирного жилого дома и до объектов соцкультуры. Держу эту ситуацию на личном контроле.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
10 оценили
0%
0%
10%
10%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk1VCsvdVFYMUNmWGJRZHhiRDB5YlE9PSIsInZhbHVlIjoiQmtOak41Q0RYL2F4RFp2ZkxzYXFka1g2VGlxd1MvcThUa1NJUUlVL2FJMkRTRy9qNUxBZEI0bEZKWE56NnBrdDNXK3dOd3l5bTBNL2JmR0pUVUNnRHNhZTBob3FkU2ZJMHJRUVkvQ05EcFAveU13cUM0OG42enEzTXVvRGVhZWdHRmZkL2NCSVZaVG1JYzF3cmdwMEVvL1Q4UXUvMDBlZ3hyZFRldVBRY1FlVUVUSVEvQ2VXSXdNYTZFZ3lWMjVqQTU2NUhLQ3FWS0FBUzk2QVJZaVRmOW5FS0d2UE9Kc0xGTEYxTktkWE0ya1M1UE1YcVNjSU1QUGRUM3lvTFhwSHRtOU5UYXdxeFBmK3NJVFM3QXFEUG9vT09XVVdEdWlKUUMxVnI5KzVGS2ptc1J2bUVzekllMkNNV1FrOEcyMUdsZ0dEaFo5Q0wwUHk1OFJpaEtQOHF6Qk5Pa3JmZEQxNkxvdUozaDA5Zmx1REpnVWdHR0JCbXRvSW44Vm94ZloxY3UwMjFnbFhqTWNvOURpQWV0WXB6MkFTK2MxTHphLyt2ZkUvYlV0K2tPSm5LdW9ZWEJUUzFBS3FzSnFwUUtyZSIsIm1hYyI6ImZjYmVmMWJiMWQ2MDFmNTM1YzgzNWQxMzJjOTBjNWZkODRmNzE2ZWYzMzUzYWQ1MjY3Yzc0MGRhZGRjYmE2YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik85MW1mbXhKVDJKcDBYMXVVUU9ZMFE9PSIsInZhbHVlIjoiWExIbUlGTEFKTVZGbXpNanQwOWlER2VHYlE2TFg0dHJWbE90Ym5OMU9wMnp6aXVmVHMzV2hVZ3l6OHJ2YkN4UVU4TnlJOW12eks3UmxlOEdDRnFTYmlZbWJhTThUK1E2OHJrRU5oZ0lVOEk4bWJvRU9VRHdiUmRlVjNMV1FSampNSU5BYlpTQWxGWHYwS3JrZmRwS3hhSytra1o4UFVMeEFTSWNvR3hIenlJcFdLK0hpMXp0TzE3dktYNDZZTHZwSjhmUThsTytzZlU3UkU4OUJVMGo5dzNsUTk5aFlTQkJlQ2dCN2kyeTc0Mk9JWEF6bEdVS2ZsU1I1Yk10Riswei9iVjhMSWtYOExHWUM1VEtlaUsyRVQrU1hQRXV3M0plS2FmbUovZG52eTJZRjRMOWlVVmlodGFKUWdBMVdycmQwY1czT1pFTmNNaCtsMDRpbDlTWlVwQXRSa0hqb0pOdnI3QjBmY3greGNsSHVMWXEzR2FCU3FDQjgzZk1hcWZmcjV0enVkMzJiT25WWjd3RjNJa0lQVFNjSnp0SGdQUG5HbGFFTkFJelIwYUFEcHhHVTcxU3JGUW82NFoxR0tGeGhlbWM1Nmt6RkNWR3dqVlUwdWVkcy9QMDJkY1p2Tm1XdEE1SmQ4TkVCVXFnZ1BzVk1rekczQmI5d2tsSjhzVXhNMjAraU9pYnQyNU40ZmN4ZHE2MDdKVjZINTlNNDdtaENkbW1Hb0FMaVVSS2VKZEF2dHpjT0ZwTWRXampBNVduSTd6YnRzamxiTkhvM01ZN3NNTkRuVlZreW84bUk0RUFjU05kKzF6Z0hNTVI3cnJRR3pEazZCNG9MOEQ1SlY1eCIsIm1hYyI6IjRlZTc3YmQ4OWJkODhiYzBlYWMzOTlmNGJmZjE3YjEyYjNjOGUxNGFjOTY1NzUxMzEzNWJiMGM4NDMyOWM3ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+