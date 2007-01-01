Афиша Обнинск
Калужане стали чаще засорять канализацию

18.12, 10:54
Каждую неделю фиксируется около 150 случаев, сообщил в четверг, 18 декабря, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- В большинстве случаев причиной засоров становятся не технические неисправности, а посторонние предметы, которые не предназначены для утилизации через канализационную систему, - пояснил он.

Министр призвал калужан не выбрасывать в унитаз средства личной гигиены, подгузники, пищевые отходы, ватные диски и палочки, волосы, окурки, лекарства, строительный мусор.

