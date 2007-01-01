Афиша Обнинск
Денисов объяснил проблемы с отоплением в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
18.12, 09:59
Батареи в жилых домах второй день будут холодными.

Утром в четверг, 18 декабря, ситуацию прокомментировал глава Калуги Дмитрий Денисов.

- Ремонтные бригады продолжают противоаварийные работы на котельной на улице Вооружённого Восстания. Держу ситуацию на личном контроле, - заявил он. - В ближайшее время планирую выехать на место, лично проверить качество проводимых работ. Обязательно расскажу вам все подробности. Спасибо за понимание и терпение. Каждый из специалистов делает всё возможное, чтобы вернуть тепло в дома калужан как можно скорее.

