Денисов объяснил проблемы с отоплением в центре Калуги
Батареи в жилых домах второй день будут холодными.
Утром в четверг, 18 декабря, ситуацию прокомментировал глава Калуги Дмитрий Денисов.
- Ремонтные бригады продолжают противоаварийные работы на котельной на улице Вооружённого Восстания. Держу ситуацию на личном контроле, - заявил он. - В ближайшее время планирую выехать на место, лично проверить качество проводимых работ. Обязательно расскажу вам все подробности. Спасибо за понимание и терпение. Каждый из специалистов делает всё возможное, чтобы вернуть тепло в дома калужан как можно скорее.
