Центр Калуги опять останется без отопления
Недвижимость и ЖКХ

Центр Калуги опять останется без отопления

Дмитрий Ивьев
18.12, 09:36
1 425
В четверг, 18 декабря, продолжатся ремонтные работы, сообщили в администрации города.

Накануне на нескольких улицах в центральной части города батареи уже были холодными.

- Вчера сетевой организацией проводились ремонтные работы, и котельная временно была остановлена, - прокомментировали в администрации. - После обеда её запустили. Так как на котельной сложная система, после запуска отопления, оборудование постепенно выходит на рабочий режим. Нужно время, чтобы прогрелся теплоноситель и температура батарей в квартирах пришла в норму. По информации сетевой организации, сегодня работы продолжаться и котельную, к сожалению, вновь придется временно остановить. За день планируется провести работы.

жкх
