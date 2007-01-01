Центр Калуги опять останется без отопления
В четверг, 18 декабря, продолжатся ремонтные работы, сообщили в администрации города.
Накануне на нескольких улицах в центральной части города батареи уже были холодными.
- Вчера сетевой организацией проводились ремонтные работы, и котельная временно была остановлена, - прокомментировали в администрации. - После обеда её запустили. Так как на котельной сложная система, после запуска отопления, оборудование постепенно выходит на рабочий режим. Нужно время, чтобы прогрелся теплоноситель и температура батарей в квартирах пришла в норму. По информации сетевой организации, сегодня работы продолжаться и котельную, к сожалению, вновь придется временно остановить. За день планируется провести работы.
