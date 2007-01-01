Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ищут причину утечки воды на Степана Разина

Евгения Родионова
17.12, 18:01
0 203
В среду, 17 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться в причинах утечки воды возле дома №48 на улице Степана Разина.

По её словам, на данный момент пройти там невозможно.

— Весь тротуар вниз по Степана Разина и весь правый ряд проезжей части во льдах. Идти невозможно: пешеходный переход в этом месте - сплошной каток, - написала горожанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— О проблеме знаем, по результатам комиссионных выездов специалистов на коммунальных сетях утечек не обнаружено. Предположительно, это грунтовые воды, варианты решения вопроса уже прорабатываются. Обработку тротуара и проезжей части провели позавчера.

Новости по тегу
жкх
Партнёрские новости
