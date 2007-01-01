Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге жители дома на Герцена остались без горячей воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жители дома на Герцена остались без горячей воды

Евгения Родионова
17.12, 16:30
0 443
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом в среду, 17 декабря, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, отсутствует напор воды и отопление.

— Дом не подключен к горячему водоснабжению, используются газовые колонки. Напора воды не хватает для включения газовой колонки. И теперь ещё с утра отключили отопление. Дайте информацию о причинах и сроках возобновления подачи напора воды и тепла, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сегодня проводили ремонтные работы на котельной. Все мероприятия завершили в 14:00. На данный момент котельная заполняется, ориентировочно в течение двух часов отопление начнёт поступать в дома.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9LVDdOQmFOdk1kbW9pR1MxVFU3dVE9PSIsInZhbHVlIjoib3BCOFRkSk5GeGFFODhzTjl3bXRWajZSTU51WG1NZDJvUGZiTE9xNWxPTUtoeVhMeDZ3eFJxdUVTallVOTMycittRkhrMDlPSWdQOVZHMG9jYUJqN1Q2OFlhTkpqLzVNRjNiMjEzWERUcGE1ZXNxSmlrMU9jSWhBSFVaNWdpa3lSd3hyRUxPSGJyaTFPUnZWeVp0d0Q1T1pDelZYaUZPREdLRDVvMUszUHdCOXo1cTgwZFhneENMZ3FQUUY2OERrN0ZuNlBYUHduVjJzVkZHOWNLYjNEYnNtSmE2NUkzUlQ5cDNDT05vSFg0andwNlNOa0czN0YraVZMc2xGNFNJS3JFS1c4OTJXam9ZcCs1NkFISDVpUXNLQUJ3Y1NMcVFvSnF5cERXL204Sm4rVzBnNmJzRlRiTnlaSWtKZmZQdmZ4QUhlSVVRbStSbTdLMmVvTVp4cXBoWkxrcDMxS1RkSHpzcEQvcEJWNk5aMzlwa2Y3Ny9SZnVCV0Q0eWpPUmZTbE9SZ3BQZEJpZHpVN3ZrLytLdmZYdjVKZlJhcEF6K2gxdE51bmRhMDhNUGJMeHZqWGl3eDAvVFo0eWNSUHRVaSIsIm1hYyI6IjliYzVmMmI3MTZiODQyNGUwOWZlZGEyZTYyYWRhZTUyYjU1MTZkZDYyZjI4NjZjYWIzZWRmMTdiZmY5ZmNkNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhkT1phMXZ3THk0aUtScDNyVnprVHc9PSIsInZhbHVlIjoiQzhmTnVQUDhzVlFRSU9oZzJ4NUUvU2pVUlRlOWRXQm1Kc2Y5L0ZBSTMzbXdpdHZucGFhc1dtNmR6ZUhhZE5Fa2pNNktLTHJlU2tORitaa3JVdGF1OVFFUElpa1lsa05YVnhDdGlGdnZ2YUVxMWt3Wmowa29mZGVmd3d0SkRGeFpQejJzRW9TL2JIdjVKb2pudllnSG1HSE1UTWg3TmFwTkhub0w5Q0FUMmxwb0NlUkhCeVN3SkFndSttS2g3V21QbXY5YVhQcDA4d09SSVdwKzhpRXVVT0ROQ3M0WjgybkR6cWl6Z1g4cU0xRENHODNzeUljNlFVQ2h6QzcwL1RxQkJuQXJpWXpqdDlaR2huNCs1TEo5N1Jmd3NtdTNxdTZ2VU9laTFkQkhPMDdndVNadlNXbEt0R0xUb2Rxa2FrZVA1a1NhT0Vtc0I4UWFhRjcvZlUxMmVBN2RwWWhsakt0SDNwbURZd2hJSDdYb25UaGV5czN6NDJabVQ2d3Q0TDBkTklMQWpFcXhvd0htd0xFenVJWWJoWm9rdHplTlZnVVN6djR2WU1VZ1p4Z0poek5QRlpjRkJGSXFxU3NjVjAzdEtac0x1RDVoSzdvcWRqc0VUU21mamlGMUFkcWRqUWN3a214bEJYeUp1bDBTNlJyZnlCWm0wWnhYYkRPRi9PMjFjL0lweHFlcGp6am5rdlpvZ0lmQU0zelpMczlKQ0YwVmFJTUNvODEwUUNGRVJuYkVzL3FBVDc5SjYvUDROd0t6VG96SEhlSzQxa3ArWEtoc3QzaDBndlJTdWl2ZzlqMnhpSXhOVCsrY1h1ckhEOWRiSHN1VDlGcXNRRk5rbWRONiIsIm1hYyI6ImM3MTQyNGYyYWM1MmUwMzU5ZGE5ODliZjY5YzRmMmMzM2NjOWE5MTZhYTAyMGYyNjhiNGI1YjhiMGM1MzkwYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+