В Калуге жители дома на Герцена остались без горячей воды

Об этом в среду, 17 декабря, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, отсутствует напор воды и отопление.

— Дом не подключен к горячему водоснабжению, используются газовые колонки. Напора воды не хватает для включения газовой колонки. И теперь ещё с утра отключили отопление. Дайте информацию о причинах и сроках возобновления подачи напора воды и тепла, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сегодня проводили ремонтные работы на котельной. Все мероприятия завершили в 14:00. На данный момент котельная заполняется, ориентировочно в течение двух часов отопление начнёт поступать в дома.