В Калуге восстановят освещение на 3-м Академическом проезде
Ранее мы писали о просьбе нашего читателя решить проблему с освещением в Правобережье.
По его словам, 3-м Академическом проезде необходима замена освещения.
— В тёмное время суток свет на данном участке дороги загорается на некоторое время и гаснет. Люди на остановке ожидают автобус в полной темноте, - писал о проблеме местный житель.
Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:
— Заявка принята и передана в подрядную организацию для оперативного выезда и принятия мер по устранению проблемы.
