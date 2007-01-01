Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге восстановят освещение на 3-м Академическом проезде
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восстановят освещение на 3-м Академическом проезде

Евгения Родионова
17.12, 17:34
0 209
Ранее мы писали о просьбе нашего читателя решить проблему с освещением в Правобережье.

По его словам, 3-м Академическом проезде необходима замена освещения.

— В тёмное время суток свет на данном участке дороги загорается на некоторое время и гаснет. Люди на остановке ожидают автобус в полной темноте, - писал о проблеме местный житель.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Заявка принята и передана в подрядную организацию для оперативного выезда и принятия мер по устранению проблемы.

