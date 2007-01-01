Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге обнаружили аварийный дом
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обнаружили аварийный дом

Евгения Родионова
17.12, 14:54
1 784
Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улице Баумана не ограничили доступ в аварийный дом.

— Уже несколько дней не ограничен доступ (в том числе для детей) в аварийный и заброшенный дом на улице Баумана. Напротив всё в мусоре, - рассказала горожанка.

— Дом находится в частной собственности, информацию собственнику передали, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

