Недвижимость и ЖКХ На Правом берегу отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На Правом берегу отключат электричество

Дмитрий Ивьев
17.12, 12:54
0
В «Единой дежурно-диспетчерской службе» предупредили жителей деревни Верховой о проведении ремонтных работ.

Электричество в этой части Правобережья отключат в четверг, 18 декабря.

По предварительной информации, света не будет в период с 9:00 до 16:00.

