Недвижимость и ЖКХ В Калуге разрытые трубы на 1-м переулке Пестеля уберут к концу месяца
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге разрытые трубы на 1-м переулке Пестеля уберут к концу месяца

Евгения Родионова
17.12, 14:00
0 326
В среду, 17 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по разрытым трубам на 1-м переулке Пестеля.

По её словам, трубы разрыты уже третий месяц.

— Ждут морозов, чтобы они полопались? - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— До конца месяца сетевая организация устранит разрытие.

