В Калуге разрытые трубы на 1-м переулке Пестеля уберут к концу месяца
В среду, 17 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по разрытым трубам на 1-м переулке Пестеля.
По её словам, трубы разрыты уже третий месяц.
— Ждут морозов, чтобы они полопались? - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— До конца месяца сетевая организация устранит разрытие.
