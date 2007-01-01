Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области пенсионеру пересчитали плату за газ
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области пенсионеру пересчитали плату за газ

Евгения Родионова
17.12, 13:56
0 527
В среду, 17 декабря, Людиновская городская прокуратура сообщила о проведении проверки по обращению по обращению местного жителя по вопросу начисления ему коммунального платежа.

По данным прокуратуры, ресурсоснабжающая организация допустила нарушения при расчете платы за предоставление газа заявителю.

— Размер платы за поставку газа необоснованно рассчитан по среднему нормативу, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о перерасчеты платы за коммунальные услуги.

Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчёт платы за газ в размере 45 тысяч рублей.

жкх
