В Калужской области отремонтировали систему водоотведения многоквартирного дома
В среду, 17 декабря, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ведомства, система водоотведения многоквартирного дома в городе Спас-Деменск требовала ремонта.
— Была установлено, что управляющей компанией не принималось мер по проведению ремонта системы водоотведения, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура района вынесла представление управляющей компании.
Был произведён ремонт системы водоотведения и канализационного коллектора многоквартирного дома.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь