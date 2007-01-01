Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области отремонтировали систему водоотведения многоквартирного дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области отремонтировали систему водоотведения многоквартирного дома

Евгения Родионова
17.12, 13:20
0 400
В среду, 17 декабря, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, система водоотведения многоквартирного дома в городе Спас-Деменск требовала ремонта.

— Была установлено, что управляющей компанией не принималось мер по проведению ремонта системы водоотведения, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района вынесла представление управляющей компании.

Был произведён ремонт системы водоотведения и канализационного коллектора многоквартирного дома.

