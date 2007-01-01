Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области должностное лицо оштрафовали за срыв сроков восстановления воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области должностное лицо оштрафовали за срыв сроков восстановления воды

Евгения Родионова
17.12, 11:55
0 282
В среду, 17 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

По данным прокуратуры, руководитель Юхновского участка ГП КО «Калугаоблводоканал» нарушил сроки восстановления водоснабжения.

— В октябре в жилых домах деревня Куркино Юхновского района отсутствовало холодное водоснабжение из-за выхода из строя насоса на водонапорной башне. Был нарушен срок устранения аварии, установленный законодательством, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района вынесла представление предприятию «Калугаоблводоканал». По результатам рассмотрения водоснабжение восстановлено.

Прокуратура привлекла к административной ответственности должностное лицо предприятия в виде штрафа.

