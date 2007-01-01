Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области инженер получил штраф за внесение заведомо ложных сведений в техплан дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области инженер получил штраф за внесение заведомо ложных сведений в техплан дома

Евгения Родионова
17.12, 11:24
0 337
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 17 декабря, прокуратура Износковского района сообщила о проведении проверки работы местного кадастрового инженера.

По данным прокуратуры, специалист подготовил документы на жилой дом, не выезжая на место.

— В январе инженер оформил технический план на дом в деревне Михали. Документ предполагал раздел здания на два самостоятельных жилых блока с разными входами. Этот план позволил поставить один из блоков на кадастровый учёт и зарегистрировать на него право собственности. В ходе проверки выяснилось, что инженер составил план без выезда на объект. Технические характеристики объектов, указанные в плане, не соответствовали фактическим, - пояснили в ведомстве.

По требованию прокуратуры района было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд признал инженера виновным в составлении заведомо недостоверного технического плана и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Технический план с недостоверными сведениями признан недействительным.

Объект недвижимости снят с кадастрового учёта.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZjYUUvNGczTjluelpiQUxXRXdMbmc9PSIsInZhbHVlIjoiblRiUWhSMVpva3E3cnFEUlhHSWZTT2J1eXpKZEE5VkNHOCtjQ29ZVXIxMTJFbkswOURYc0VMTGZYOWNpenA3MnZtU21zazU0RGtaelo5T1ZVM3pRc2VvbFpHakFBK216YW1rUXVCMDRBNldpQitBODZmWUlGKytuSUZSQ2lSNFpuUWNVT0M1N05GZzR0cUsxQS9MaTVQcWd0eWRjWXdQUUdqSVp0SkM2UW4wTGNyaG9abXRDWTFZeDdaT2dOSUdYamxoRVpTclMvc24xcmEzUEdqbVpqV1pxWlJ2MkFFd1Fza3NvMmtoK0VYenNCcllHaFQ0Rk96c3VmNXRESTFEMCtVaklySm14cWsyZnNMV0FrYkNLY0pqOFowcWxtL0N6Vkl0Q1NZN2Y1SmZQS0djS0RZUWtLWjY4dFlYVm9qNmF0cFUyZEM0MkdUdlBIalZieFJmT0d6bFZpQmhoa2hwMjA4WU9PanhNM3pJZGtPKy83b1BZbGliaVJFbWdLSjBTNDZRd0pVZXNVVjNrN0tsK0pEbDVyL2dPZWRxbk00T1pMb3Q5SVlmT3Rxanl3bjlFU3BEQUFhbmZKTldtTjhjWCIsIm1hYyI6Ijk1MmE2MjQ5ODBhZWZhOGQ3NjkzY2QxYzhjODA4Y2Q0MDQwODFmNjU5ZDg4YzU2ZDZiNDc0NTlhNmY3ZGEwMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Img2aWs0ZHI3S1c2OVBmUVNwVU82dkE9PSIsInZhbHVlIjoiY29YcWN0WWVSdFh4L0JLVkdHZmVwdXQzLzBzVUpEc1BBUWlwK0xWU0VxWlJVUHNSR05EZStZNGw3ak9sblVyREMyNnlNZHFMZk9wQXljdEl4WGNDOUlOUFU1cnRYVkhRREVleUl3VUszZzBaT25peXBFbW1hbU9ETEJTQXdtL0VDWktLL2tpSi9kbE1JNzJwQUVXMnN2eGxleUZheDRmM3MraThJR0RnN1RlNit0WHN2dEFhSHZQQkYrYVM3WWh4WU9tdUExVUNhMmZwRUdtT3lLQzdXcnkzcmxkeklHTHhFM1lrMDJCYlBlM1RSUzNyWGFkSjZnWkROaC9xcVdYSmtRVmk2WkJxMEU5RFZQWUdkWkFjcGk4YjhwSFB0bENSelU5VWo5Q3hLMVNLR3h1Y2NGK3ZuNXpwWWxhWEpNRGRXZXBMZEFEdG9xazJhaUFITHNZZHRUeGZwK041WlJrWjRjSkRsQlg0OGM3dSs3c2Y2bUlhRnBrQmlhaVVpNFN5UHpwT0s0Z0dkWXdidTBZKzFjM0VUeDlDTmVkYjVJUnlBVDRvRUhNR0NhVWJoalFabmpmWWl5UjVQVTZJWnRWZzdzTEdvc2NiRXRVYXNvNGJsMFUyVVZaQzRza0ZFdFpCb0FQTzgzTXdDcDFJeGNoRFlqZW9VTVZSK2dkZjZ0dVVVN0owUGVCU3k3UkROcC9PUnhYSVl5TWN1Nm1aaEU0Z3ZqNTVMd1VMK3BpQzFNa1ZFZVAvZVhmeHZCWEFXd0Qvc2JqSXVTMWRVTEVtWlA0NlBEcUw5WThad1orV1hwK0RMRFpIRGxObmtOQVlwZ292a0NzaldlSWtWelZVbGgxVyIsIm1hYyI6IjRjYWQ2MWMzN2MzMjY0N2UyZTIxMjNhYmJlZGQ1YTIwMTI2MmYzOWUyMWE2ZWQ2MjRlZGU5NGE0Zjg4MzYyMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+