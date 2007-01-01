В Калужской области инженер получил штраф за внесение заведомо ложных сведений в техплан дома

В среду, 17 декабря, прокуратура Износковского района сообщила о проведении проверки работы местного кадастрового инженера.

По данным прокуратуры, специалист подготовил документы на жилой дом, не выезжая на место.

— В январе инженер оформил технический план на дом в деревне Михали. Документ предполагал раздел здания на два самостоятельных жилых блока с разными входами. Этот план позволил поставить один из блоков на кадастровый учёт и зарегистрировать на него право собственности. В ходе проверки выяснилось, что инженер составил план без выезда на объект. Технические характеристики объектов, указанные в плане, не соответствовали фактическим, - пояснили в ведомстве.

По требованию прокуратуры района было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд признал инженера виновным в составлении заведомо недостоверного технического плана и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Технический план с недостоверными сведениями признан недействительным.

Объект недвижимости снят с кадастрового учёта.