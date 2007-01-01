В Калуге уличное освещение на Малинниках восстановят через две недели

В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере Телеграм с просьбой обратить внимание на отсутствие уличного освещения в районе Малинники.

По её словам, освещения нет уже второй день.

— Уже второй день отсутствует освещение на улицах Валентины Никитиной, Зелёной и Лесной, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Заявка по этим адресам есть, в течение двух недель восстановим.