Недвижимость и ЖКХ В Калуге уличное освещение на Малинниках восстановят через две недели
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге уличное освещение на Малинниках восстановят через две недели

Евгения Родионова
17.12, 09:41
В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере Телеграм с просьбой обратить внимание на отсутствие уличного освещения в районе Малинники.

По её словам, освещения нет уже второй день.

— Уже второй день отсутствует освещение на улицах Валентины Никитиной, Зелёной и Лесной, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Заявка по этим адресам есть, в течение двух недель восстановим.

