В Калуге не убирают разрытый двор на Николо-Козинской

Об этом во вторник, 16 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, двор на улице Николо-Козинской разрыли ещё на прошлой неделе.

— Много авариек и людей приехало, столько же работ проводилось. Уже четыре дня никто не приезжает. Ладно, выходные прошли. Что дальше? Сегодня видела, что соседи начали обходить под домом и вдоль разрытого. Это опасно для жизни. Что у нас за работы такие ведутся и когда они уже закончатся? - рассказала о проблеме горожанка.

— Самое главное, кто нам восстановит кусок разрытого асфальта? Всё было прекрасно долгие годы, теперь будет огромная дыра в "сквозном" дворе в спальном районе. Через дорогу школа, - переживает женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Работы на указанном участке сетевая организация планирует завершить до конца года.