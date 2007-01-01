Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В деревне Пучково Калужской области не вывозят мусор

Евгения Родионова
16.12, 15:15
Об этом во вторник, 15 декабря, написала жительница Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в деревне Пучково на улице Совхозной не вывозят мусор. (ветки, кусты)

— Была замечена машина, постояла возле мусорки и поехала мимо. Эта машина неоднократно проезжает мимо. Эта ситуация с ноября, - рассказала женщина.

— Уборку этой территории обязательно проведем, но, к сожалению, точные сроки указать не можем из-за большой загруженности, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

